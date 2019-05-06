» العثور على كرتونة بها 3 مليارات جنيه

ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن تمكن الشرطة في العاصمة السودانية، الخرطوم، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم "كرتونة" بها كميات هائلة من النقود المزورة.

ووفق ما ذكرت، فإن قيمة الأوراق النقدية المزورة المحجوزة عند المتهمين تقدر بأكثر من 3 مليارات جنيه.

وأوضحت: "تفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أنه أثناء عمل مباحث قسم "اللاماب" جرى الاشتباه في مجموعة من الأشخاص يحملون كرتونة مغلفة وجوالا قرب منطقة الاسطبلات بالخرطوم".

وأضافت "بتفتيش المحتويات تم العثور على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة فئة (200) جنيه، بعضها جاهزة (للقص) والتوزيع بحوزة المتهين".

يشار إلى أن السودان يواجه أزمة أزمة سيولة متفاقمة بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير .



