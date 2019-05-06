تغريدة قاسية من "ميدو" ضد حكم الزمالك والنجم

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الزمالك

حكم

أحمد حسام ميدو

شن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على حكم مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال ميدو عبر "تويتر": "الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش.. صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج أبدًا وحتى إذا خرجت فالمساعد أقرب للكرة!! مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه".

وتابع: "يجب أن يتظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش..يجب أن يشارك في النهائي.. قرار ظالم من حكم ظالم!!".

وكان الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على النجم الساحلي بمجموع لقائي الذهاب والعودة بهدف دون رد.



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