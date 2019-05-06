17 نصيحة لاستقرار نسبة السكر فى الدم بشهر رمضان

06 مايو 2019 - 10:58 ص

استعرض الدكتور تامر الشافعي استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي لمرضى السكر مجموعة من النصائح لاكمال صيام صحى فى شهررمضان، كالتالى:

1- قياس معدل سكر الدم في المنزل قبل الإفطار والسحور.

2- عند الشعور بعلامات نقص السكر وهي الدوخة والخفقان والرعشة والتعرق والشعور بالجوع إجراء فحص منزلي لمستوى السكر بالدم فإذا كان منخفضا عليه الإفطار بأسرع وقت ومراجعة الطبيب.

3- ينصح بتناول من 2 لـ3 حبا

استعرض الدكتور تامر الشافعي استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي لمرضى السكر مجموعة من النصائح لإكمال صيام صحى فى شهر رمضان كالتالى:

1- قياس معدل سكر الدم في المنزل قبل الإفطار والسحور.

2- عند الشعور بعلامات نقص السكر وهي الدوخة والخفقان والرعشة والتعرق والشعور بالجوع إجراء فحص منزلي لمستوى السكر بالدم فإذا كان منخفضًا عليه الإفطار بأسرع وقت ومراجعة الطبيب.

3- ينصح بتناول من 2 لـ3 حبات من التمر عند الإفطار.

4- يجب تناول وجبتين أساسيتين هما الإفطار والسحور وبينهما وجبة خفيفة.

5- تناول الفاكهة كوجبة خفيفة وليس مع الوجبات الأساسية.

6- تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة.

7- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز القمح الكامل والأرز البني.

8- عدم الجمع بين نوعين من النشويات معًا في وجبة واحدة.

9- الإقلال من تناول الحلوى.

10- عدم الإفراط في تناول الإفطار.

11- إضافة زيت الزيتون للطعام.

12- تجنب تناول عصائر الفاكهة والفاكهة المعلبة.

13- الالتزام بكميات الطعام المحددة مع أخصائي التغذية.

14- الإقلال من الملح في الطعام واستبداله بالتوابل.

15- استبدال الأطعمة المحفوظة بالطازجة.

16- وضع قطعة حلوى في حقيبتك كوجبة خفيفة يتناولها مريض السكري إذا شعر بالجوع أو الدوار.

17- ممارسة تمارين رياضية بطريقة منتظمة، على أن يتم قياس سكر الدم قبل وأثناء وبعد التمرين.

ت من التمر عند الإفطار.

4- يجب تناول وجبتين أساسيتين هما الإفطار والسحور وبينهما وجبة خفيفة.

5- تناول الفاكهة كوجبة خفيفة وليس مع الوجبات الأساسية.

6- تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة.

7- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز القمح الكامل والأرز البني.

8- عدم الجمع بين نوعين من النشويات معا في وجبة واحدة.

9- الإقلال من تناول الحلوى.

10- عدم الإفراط في تناول الإفطار.

11- إضافة زيت الزيتون للطعام.

12- تجنب تناول عصائر الفاكهة والفاكهة المعلبة.

13- الالتزام بكميات الطعام المحددة مع أخصائي التغذية.

14- الإقلال من الملح في الطعام واستبداله بالتوابل.

15- استبدال الأطعمة المحفوظة بالطازجة.

16- وضع قطعة حلوى في حقيبتك كوجبة خفيفة يتناولها مريض السكري إذا شعر بالجوع أو الدوار.

17- ممارسة تمارين رياضية بطريقة منتظمة، على أن يتم قياس سكر الدم قبل وأثناء وبعد التمرين.