17 نصيحة لاستقرار نسبة السكر فى الدم بشهر رمضان

متابعات حنان حمدتو
استعرض الدكتور تامر الشافعي استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي لمرضى السكر مجموعة من النصائح لاكمال صيام صحى فى شهررمضان، كالتالى:
1- قياس معدل سكر الدم في المنزل قبل الإفطار والسحور.
2- عند الشعور بعلامات نقص السكر وهي الدوخة والخفقان والرعشة والتعرق والشعور بالجوع إجراء فحص منزلي لمستوى السكر بالدم فإذا كان منخفضا عليه الإفطار بأسرع وقت ومراجعة الطبيب.
3- ينصح بتناول من 2 لـ3 حبا
استعرض الدكتور تامر الشافعي استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي لمرضى السكر مجموعة من النصائح لإكمال صيام صحى فى شهر رمضان كالتالى:
1- قياس معدل سكر الدم في المنزل قبل الإفطار والسحور.
2- عند الشعور بعلامات نقص السكر وهي الدوخة والخفقان والرعشة والتعرق والشعور بالجوع إجراء فحص منزلي لمستوى السكر بالدم فإذا كان منخفضًا عليه الإفطار بأسرع وقت ومراجعة الطبيب.
3- ينصح بتناول من 2 لـ3 حبات من التمر عند الإفطار.
4- يجب تناول وجبتين أساسيتين هما الإفطار والسحور وبينهما وجبة خفيفة.
5- تناول الفاكهة كوجبة خفيفة وليس مع الوجبات الأساسية.
6- تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة.
7- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز القمح الكامل والأرز البني.
8- عدم الجمع بين نوعين من النشويات معًا في وجبة واحدة.
9- الإقلال من تناول الحلوى.
10- عدم الإفراط في تناول الإفطار.
11- إضافة زيت الزيتون للطعام.
12- تجنب تناول عصائر الفاكهة والفاكهة المعلبة.
13- الالتزام بكميات الطعام المحددة مع أخصائي التغذية.
14- الإقلال من الملح في الطعام واستبداله بالتوابل.
15- استبدال الأطعمة المحفوظة بالطازجة.
16- وضع قطعة حلوى في حقيبتك كوجبة خفيفة يتناولها مريض السكري إذا شعر بالجوع أو الدوار.
17- ممارسة تمارين رياضية بطريقة منتظمة، على أن يتم قياس سكر الدم قبل وأثناء وبعد التمرين.
ت من التمر عند الإفطار.
4- يجب تناول وجبتين أساسيتين هما الإفطار والسحور وبينهما وجبة خفيفة.
5- تناول الفاكهة كوجبة خفيفة وليس مع الوجبات الأساسية.
6- تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة.
7- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز القمح الكامل والأرز البني.
8- عدم الجمع بين نوعين من النشويات معا في وجبة واحدة.
9- الإقلال من تناول الحلوى.
10- عدم الإفراط في تناول الإفطار.
11- إضافة زيت الزيتون للطعام.
12- تجنب تناول عصائر الفاكهة والفاكهة المعلبة.
13- الالتزام بكميات الطعام المحددة مع أخصائي التغذية.
14- الإقلال من الملح في الطعام واستبداله بالتوابل.
15- استبدال الأطعمة المحفوظة بالطازجة.
16- وضع قطعة حلوى في حقيبتك كوجبة خفيفة يتناولها مريض السكري إذا شعر بالجوع أو الدوار.
17- ممارسة تمارين رياضية بطريقة منتظمة، على أن يتم قياس سكر الدم قبل وأثناء وبعد التمرين.
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