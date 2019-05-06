حفتر لـ قواته: رمضان شهر المعارك

06 مايو 2019 - 10:54 ص

حثّ القائد الليبي خليفة حفتر، قواته على القتال وبقوة خلال شهر "رمضان" الكريم، في دعوة بأنه شهر بـ"الجهاد" حسب وصفه.

وأضاف "حفتر" في بيان ألقاه الناطق باسم الجيش الوطني الليبي على ضرورة أن تزداد عزيمة قواته أثناء شهر رمضان حتى تتمكن من "تلقين العدو درسا أعظم وأكبر من الدروس السابقة"، بحسب قوله

وتخوض القوات التابعة لحفتر مواجهات مسلحة على مشارف العاصمة طرابلس ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.