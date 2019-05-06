«الجبلاية» تبحث عن "طبيب تغذية" للمنتخب

06 مايو 2019 - 10:48 ص

يبحث مسئولو اتحاد الكرة "الجبلاية"، عن طبيب متخصص في التغذية الرياضية، بعدما طلب خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني.

طلب أجيرى" جاء لكي يرافق بعثة الفراعنة منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة وحتى نهايتها، خوفا من زيادة أوزان اللاعبين، وهو ما يؤثر عليهم داخل المستطيل الأخضر أثناء البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني وقع في مجموعة تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوي، ويلتقي مع الأخير في افتتاح البطولة يوم 21 يونيو المقبل.