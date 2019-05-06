» فطار رمضاني.. تكلفته 58 مليون جنيه بمحافظة دمياط

06 مايو 2019 - 10:46 ص

أجريت إحصائية رسمية بمحافظة دمياط، عن الحالة الشرائية للأسر المصرية داخل المحافظة خاصة في مجال شراء "البط" بكل أنواعه.

وأكدت الإحصائية وفقًا لما نشر بجريدة "الأهرام" أنه وبحسب حالة البيع والشراء السائدة حاليًا داخل الأسواق؛ فإن محافظة دمياط تتناول في هذا اليوم بنحو 58 مليون جنيه بطًّا وذلك بإحصائية لـ390 ألف أسرة.

ويذكر أن شهر رمضان تستقبله الأسر المصرية وترفع فيه درجة الاستعداد القصوى، بتجهيز أعداد كبيرة من البط بأنواعه المختلفة (البلدي، والشهرمان، وكذلك المسكوفي).