قرينة الرئيس تهنئ المصريين بشهر رمضان

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هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم، قائلة: أهنئ الشعب المصري وكل أسرة مصرية بشهر رمضان المعظم، الذي يبث البهجة في النفوس ويجدد الإيمان في القلوب وينشر التراحم والتواصل في كل بيت على أرض مصر.. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

يذكر أنه أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أمس الأحد، نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجريًا، مشيرًا إلى أن الأحد هو آخر أيام شهر شعبان واليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان.


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