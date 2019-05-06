» إصابة 25 طالبًا فى حريق مدرسة بطنطا

06 مايو 2019 - 10:45 ص

نشب حريق في الطابق الرابع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمجمع الجلاء التعليمي بسبب ماس كهربائي بطنطا، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 25 طالبًا وطالبة باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة داخل المدرسة، وتم الدفع بعشر سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم في مكان الحريق، ونقل 4 حالات لمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وتضمنت قائمة المصابين: "فاروق شاهين محمد شحاتة 17سنة المحلة الكبرى ومحمود موسى الأزهري 18 سنة زفتي ومحمد أحمد السعيد16سنة من تلا وهاجر تيسير العطار 19 سنة طنطا وندا مصطفى 17 سنة المحلة الكبرى ونورهان سمير محمد 16 بركة السبع وهديان شريف الفيومي 18 المحلة الكبرى ومنا إيهاب محمد 16سنة من الجلاء وأحمد السيد عجوة 16سنة وهدية أحمد سلام 16سنة وريم قدري محمود 16سنة وعبد الرحمن وجيه العقل 16سنة السنطة وفاطمة محمود الراعي 17سنة زفتي وإسراء محمد عمران 16سنة السنطة".