أول مسلم صام "رمضان" فى البيت الأبيض

06 مايو 2019 - 10:41 ص

منذ نحو 220 سنة، بدأت العلاقات الدبلوماسية التونسية الأمريكية، حيث اهتمت الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر كثيرًا بالعلاقات التي تجمعها بكل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا، في سعي منها للحصول على اتفاقيات مرضية تضمن إبحار السفن الأمريكية بحرية تامة بالبحر الأبيض المتوسط دون اعتراض سبيلها من قبل ما عرف حينها بقراصنة الساحل البربري.

وعقدت الولايات المتحدة أول اتفاقية مع تونس في 26 مارس 1799 والتي عرفت باتفاقية الصداقة والتبادل التجاري بين الجانبين، وبفضل ذلك، افتتحت أول قنصلية أمريكية بتونس في 20 يناير 1800 واتخذت من ساحة العملة بالمدينة العتيقة مقرًا لها إلى جوار عدد من البعثات الدبلوماسية الأخرى، وفى 1805، استقبل الرئيس الأمريكي، توماس جيفرسون، دبلوماسيًا تونسيًا حل بالأراضي الأمريكية في مهمة دبلوماسية على إثر الحرب البربرية الأمريكية الأولى لمناقشة عدد من المسائل العالقة بين البلدين.

وفي ذلك العام، صادف شهر رمضان مع ديسمبر حسب التقويم الميلادي. وبسبب تواجده بعيدًا عن عائلته وأصدقائه، عاش الدبلوماسي التونسي، سليمان مليملي، فترة رمضانية فريدة من نوعها في واشنطن اختلفت بشكل كامل عن أيام رمضان التي اعتاد عليها في تونس.

واعتنى الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة، توماس جيفرسون، بضيفه وأكرمه عن طريق توفير جميع الخدمات له. ولعل أبرزها احترامه لفريضة الصوم، حيث وافق جيفرسون على إقامة مأدوبة إفطار على شرف مليملي.

وفي 9 ديسمبر 1805، نظم جيفرسون كما جرت العادة مأدبة غداء على شرف ضيفه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. لكن مليملي رفض الحضور مفضلاً انتظار غروب الشمس للإفطار حسب شعائر الصيام أثناء شهر رمضان.

وحال سماعه بالأمر، أمر جيفرسون، الذي امتلك نسخة إنجليزية تذكارية من القرآن اقتناها عام 1765، بتأخير موعد الغداء ساعة ونصف بانتظار غروب الشمس احتراماً لضيفه، ليكون بذلك سليمان مليملي أول مسلم يتناول الإفطار بالبيت الأبيض رفقة الرئيس الأميركي.