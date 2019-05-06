الجنايات تقرر مصير عامل قتل زوجته لشكه فى سلوكها

06 مايو 2019 - 10:37 ص

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، حكمها على سائق، بتهمة قتل زوجته لشكه فى سلوكها ببولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، الكلية برئاسة المستشار نهاد أبو النصر القائم بأعمال المحامي العام الأول، عن أن المتهم "حسام .ح" 28 سنة سائق، قتل زوجته المجني عليها "مني .ح" عمدا بباعث الانتقام لاعتقاده بسوء سلوكها، إثر شجار نشب بينهم لوجود خلافات مادية بينهما، ففضل الخلاص منها واستخدم في ذلك " كوفية "، قام من خلالها بتطويقها حول عنقها وأحكم قبضته عليها، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.