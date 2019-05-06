الزمالك راحة سلبية من التدريبات

06 مايو 2019 - 10:36 ص

منح الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد بعد المباراة الصعبة التى خاضوها أمام النجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وعادت بعثة الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما وفر مجلس الإدارة طائرة خاصة للفريق لعدم تعرضهم للإجهاد، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة الخميس المقبل، على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.