تطور سريع.. حاملة طائرات تتحرك إلى شواطيء إيران

06 مايو 2019 - 10:29 ص

هدد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الأحد، بإرسال مجموعة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، لإرسال رسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة.

وأضاف "بولتون"، أن هذا القرار اتخذ ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة.

وتابع: الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية.