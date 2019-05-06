نصر تكشف عن رقم مفاجئ تحقق للمرأة المعيلة

06 مايو 2019 - 09:58 ص

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80%.

وأضافت أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كل التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليًا إلى 50% في ظل النجاح التي تحققه المرأة بكل حالاتها وبشكل خاص المعيلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واصطحبت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كلاً من الدكتورة سحر نصر، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، في جولة بعدد من المشروعات المتناهية في محافظة أسوان، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

والتقت الوزيرة ورئيس البنك بنحو 30 سيدة من الحاصلات على قروض متناهية الصغر لعرض وتصنيع منتجاتهم من الحرف اليدوية المميزة لمحافظة أسوان مثل حرف الخوص والعرجون والخرز والخيط.

وأشادت نيفين جامع، بدور البنك الدولى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرة إلى أن من خلال التعاون بين البنك الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام البنك بدعم الجهاز بنحو 800 مليون دولار تتضمن مشروعات تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بقيمة 300 مليون دولار والذي استفاد منه 6.12 ألف مشروع صغيرة وفروا 57 ألف فرصة عمل، و266.5 ألف مشروع متناهى الصغر وفروا 282 ألف فرصة عمل.

وأشارت إلى مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة، مضيفة أنه تم تقديم منتجات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل رأس المال المخاطر والتمويل الإسلامي والتأجير التمويلى والجارى مدين وتقديم التمويل متناهى الصغر من خلال البنوك بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تم توسيع قاعدتها، واستفاد من هذا المشروع 6.8 ألف مشروع صغير وفروا 50.5 ألف فرصة عمل.

وأكدت أن هناك 164 ألف مشروع متناهى الصغر وفروا 247.4 ألف فرصة عمل، واتفاقية التشغيل كثيف العمالة بقيمة 192.7 مليون دولار والتي وفرت نحو 7 ملايين يومية عمل في مجال البنية الأساسية والأشغال العامة، و7.3 مليون يومية عمل في مجال تنمية المجتمع.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس البنك، بمنتجاتهم من الحرف اليدوية، مؤكدا حرص البنك على دعم المشروعات متناهية الصغر.