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الزمالك يطلب إقامة نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة

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الزمالك
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كونفيدرالية

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بإقامة مباراة العودة فى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على أرضية ملعب استاد القاهرة.

وأضاف "منصور" خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على "المحور"، أنه يأمل فى إقامة المباراة بالقاهرة للاحتفال وسط الجماهير قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل الزمالك رسميًا إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي، بعدما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين.


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