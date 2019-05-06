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قصة وفاة صاحب أغرب دعوى في المحاكم السعودية .. والكل يبكي عليه

عرب وعالم

حيزان الحربي
حيزان الحربي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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توفي، يوم السبت، حيزان الحربي، صاحب أغرب قضية عرفتها المحاكم السعودية، بعد تعرضه لحادث دهس قبل نحو شهر، رقد على إثره في العناية المركزة حتى رحيله.

واختلف الحربي مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المُسِنة؛ إذ كان يريد أن يبرّها ويكسب أجرها، حتى تطوّر الخلاف، ووصل إلى ساحة القضاء، بحسب موقع العربية. نت.

وبعد جلسات قضائية طويلة، حكم القاضي بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر، وذلك لتقدُّم سن حيزان الحربي، فبكى بشدة، وتأثر لأن والدته ستغادر منزله، وانتشرت قصته في الأوساط السعودية، وحظيت بإعجاب واسع.

المحاكمة التي بكى فيها الحربي، وبكى منها كل من سمع عنها، تناولها خطباء الجوامع على المنابر، جاعلين منها مضرب مثل للبر الحقيقي والتضحية الصادقة.

الخصومة بين الحربي وشقيقه الوحيد لم تكن بسبب مال أو عقار، بل كانا يتنازعان والدتهما المسنة التي لا تملك في هذه الدنيا سوى خاتم من النحاس في أصبع يدها، وكانت في رعاية ابنها الأكبر حيزان الذي كان يعيش وحيداً، وعندما تقدمت به السن جاء شقيقه الآخر الذي يسكن مدينة أخرى، ليأخذها حتى تعيش مع أسرته، ويوفر لها الخدمة والرعاية المطلوبة.

حينها رفض الحربي التنازل عن أمه بحجة أنه لا يزال قادراً على رعايتها، ولا ينقصها شيء، واشتد بينهما الخلاف الذي وصل في نهايته إلى باب مسدود، استدعى تدخل المحكمة الشرعية لفض النزاع، وقال حيزان حينها (بيني وبينك حكم الله يا غالب) يقصد شقيقه.

توجها بعدها لمحكمة الأسياح لتتوالى الجلسات، وتتحول إلى قضية رأي عام على مستوى المحافظة، تحت شعار أيهما يفوز بالرعاية، وعندما لم يصلا إلى حل عن طريق تقارب وجهات النظر، طلب القاضي إحضارها للمحكمة لتحسم الأمر، وتختار بنفسها من تريد، وفي الجلسة المحددة جاءا بها يتناوبان حملها في كرتون، ووضعاها أمام القاضي الذي وجه لها سؤالاً لا تزال هي رغم تقدمها بالعمر تدرك كل أبعاده: أيهما تختارين يا أم حيزان؟

لم تكن الإجابة أفضل من كل محاولات تقريب وجهات النظر، نظرت إليهما، وأشارت إلى حيزان، قالت هذا (عيني هاذي) (وذاك عيني تلك) ليس عندي غير هذا، هنا كان على القاضي أن يحكم بينهما بما تمليه مصلحتها، مما يعني أن تؤخذ من حيزان إلى منزل شقيقه في ذلك اليوم، وبكى حيزان بشدة، وبكى شقيقه، وخرجا يتناوبان حملها إلى السيارة التي ستقلها (يرحمها الله) إلى مسكنها الجديد، وكان حيزان لا يعمل في أي وظيفة لكي يعول والدته.

وتم تصوير مقاطع فيديو للراحل وهو يتحدث عن فضل أمه وحبه لها، وكيف يحاول أن يقدم لها الطعام ويبرها ويدعو لها بالجنة، ويقول كيف تكون أمه حية ولا يكون تحت قدميها، داعيا الصغار إلى البر بأمهاتهم ليكسبوا رضا الرحمن.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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