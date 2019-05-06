باحث إسلامي: الفقه الإسلامي "فقه إبليس"

06 مايو 2019 - 09:34 ص

قال المستشار القانوني والباحث القانوني أحمد عبده إننا سنهدم الفقه الإسلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب على حسابه في تويتر: "سنهدم فقه إبليس الذي يسمونه زورا بأنه فقه إسلامي وستكون أداتنا هي وسائل التواصل الاجتماعي.. وسيحال فقه الأئمة الأربعة إلى التقاعد ولن يصمد كتاب البخاري طويلا.

وأضاف: "وألف رحمة على أمواتنا الذين كانوا يقومون بتعظيم وتفخيم هؤلاء، وليحيا القرآن إلى يوم القيامة، وسيندم كهنة المعبد"، بحسب وصفه.

وأوضح أنه ما أضر المسلمون العالم بإسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركوا العقل وحل حفظ القرآن محل تدبر آياته".

وتساءل: متى نعترف بأنه بداخل أحشائنا تبرز أنياب ابن تيمية وأظافر الوهابية حين نتشدد هنا أو نكره هذا أو ذاك، فما كان بالإسلام السماوي كراهية ولا تشدد، ولقد سمح النبي بصلاة نصارى نجران بمسجده وهم يحملون صلبانهم".