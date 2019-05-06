أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

06 مايو 2019 - 09:27 ص

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية في أول أيام شهر رمضان العملات عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وسجل فى بنك كريدي أجريكول، 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان، 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة، عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.