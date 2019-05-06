قرار عاجل لـ"السكة الحديد" تزامنًا مع أول يوم رمضان

06 مايو 2019 - 09:26 ص

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم تعديل مواعيد بعض القطارات لتتناسب مع مواعيد المسافرين وقت الإفطار والسحور، بالإضافة إلى عربات علاوة على قطارات الوجه القبلي حتى تتناسب مع عدد المسافرين.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يوجد فرق صيانة وطوارئ في المحطات الرئيسية.

وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنهم يستقطبون حوالي مليون راكب يوميًا على خطوط السكك الحديدية.