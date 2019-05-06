التموين: القوة الشرائية في مصر كبيرة

06 مايو 2019 - 09:08 ص

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، أن القوة الشرائية في مصر كبيرة، وهذا ما يجذب المستثمرين لكي يأتوا لمصر ويستثمرون.

وأضاف "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أحد المولات الشهيرة في التجمع الخامس زاره العام الماضي ما يقرب من 28 مليون مواطن، منهم حوالي 70% من الأقاليم.

وتابع مساعد أول وزير التموين، أنه تم طرح أراضي للمستثمرين لبيعها بحق الانتفاع لإقامة مناطق لوجستية القرب من الظهير الزراعي للمحافظات لتقليل الأسعار.

ولفت إلى أن المصريين ليسوا من النوع الذي يدخر، مهما كانوا بسطاء، ولكنهم يحبون الإنفاق والاستهلاك، معقبا:"ولكنكم لا تحبون الادخار".