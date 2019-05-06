غارمة: "الساعة فى السجن بتمنها"

06 مايو 2019 - 08:48 ص



أجهشت سحر محمد عبد العال، من محافظة بني سويف، إحدى الغارمات المفرج عنهن، بالبكاء على الهواء، قائلة: "الساعة في السجن صعبة وبتمنها وكانت أيام وحشة وأنصح كل أم متتعرضش للموقف ده".



وأضافت خلال حديثها لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنها أصبحت غارمة بسبب ضمانتها لشقيقها في مبلغ 18 ألف جنيه، ورغبة صاحبة الدين في الحصول على 50 ألف جنيه، من أجل إعطائها إيصال الأمانة الموقعة عليه، وهو مبلغ لم تستطع الوفاء به.



وتابعت، أنها كانت ضامنة لشقيقها في العديد من العمليات المادية، والتزمت بسداد مبلغ 85 ألف جنيه عنه قبل ذلك، معقبة: "وقفت جنب أخويا وبعد كدا سابني وسافر وخد عياله ومشي واتحكم عليَّ بالسجن عامين ونصف ".



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