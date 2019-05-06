رونالدو يفاجيء "محمد صلاح" بتصرف غير متوقع

06 مايو 2019 - 08:24 ص

كشفت صحيفة إيطالية مقربة من نادي "يوفينتوس" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يضغط على إدارة ناديه من أجل إتمام التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.



وقالت صحيفة "يوفي نيوز" إن رونالدو يرغب في اللعب بجانب محمد صلاح خلال الموسم المقبل وبخاصة بعد رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.



وأكدت الصحيفة أن "يوفينتوس" يرغب في القيام بموسم انتقالات قوي لتعزيز قوة الفريق من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وبخاصة بعد الخروج أمام أياكس الهولندي خلال هذه النسخة.



جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من روما الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو.

