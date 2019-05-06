أبو تريكة يوجه نصيحة مفاجئة للناس في "رمضان" .. فما هي؟

أحمد عادل شعبان
وجه النجم محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي سابقا - التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان.
وقال "تريكة" عبر حسابه بـ"تويتر" : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته فَمِمّن أنا؟ قال: (من الصديقين والشهداء )".
وأضاف: "كل عام والأمة الإسلامية والعربية بكل خير وسلام ورمضان كريم".
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