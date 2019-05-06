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فصائل المقاومة:

لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لهذا الأمر

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الفصائل الفلسطينية المسلحة
الفصائل الفلسطينية المسلحة

المصريون ووكالات

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أعلنت غرفة العمليات المشتركة، في قطاع غزة، أن المعركة القائمة حاليا مع إسرائيل، لن تتوقف، قبل استجابتها لمطالب الشعب الفلسطيني.
وقالت الغرفة، التي تضم الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول: " لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا، ولن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة".
وتتهم الفصائل الفلسطينية، إسرائيل، بعدم الالتزام ببنود تفاهمات التهدئة، والتي تقضي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وكان مسؤول إسرائيلي، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصال الفلسطينية في قطاع غزة، قد قال إنه تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق "تهدئة".
وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أنّ وقف إطلاق النار من الممكن أن يتم في الوقت القريب المقبل.
وقالت هيئة البث إن "هناك تقدما في المفاوضات المعقودة في القاهرة برعاية مصرية والامم المتحدة، وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار خلال ساعات".
وقبل ذلك بفترة وجيزة، قال وزراء إسرائيليون في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأحد، إنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرهون بسلوك حماس خلال الفترة الراهنة.
جاء حديث الوزراء، لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، دون أن تشير إلى أسمائهم.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.
وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة. 

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