» ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان.. هذا ما قاله

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مسلمي العالم بحلول شهر رمضان.



وقال في بيان نشره البيت الأبيض، الأحد: «أوجه أطيب تحياتي لجميع المسلمين الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك».

وقال في بيان نشره البيت الأبيض، الأحد: «أوجه أطيب تحياتي لجميع المسلمين الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك».