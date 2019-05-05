شريف مدكور يفجر مفاجأة مدوية عن مرضه

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داعب الإعلامي شريف مدكور، الحاضرين في أستوديو برنامجه «4 شارع شريف»، على فضائية «لحياة»، وسألهم: "بتصوموا رمضان؟"، وكان ردهم «آة طبعًا».
فقال : «أنا للأسف السنادي مش هصوم علشان عندي مشكلة للأسف، هنعوضها بعد رمضان».



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