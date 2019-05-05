الزمالك يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

05 مايو 2019 - 11:31 م

تأهل فريق الزمالك، الأحد، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



وتعادل الزمالك سلبيًا مع مضيفه النجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، بعد فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.



وشهدت المباراة إثارة كبيرة، خاصة في ظل إهدار النجم للعديد من الفرص أمام مرمى الزمالك.



وتوقف اللقاء أكثر من مرة بسبب حارس الزمالك محمود جنش، ومنها سقوطه على أرض الملعب شبه فاقد للوعي وهو الأمر الذي عطل المباراة كثيرا، كما طرد الحارس في الدقيقة 90+4 للإنذار الثاني وحرس المرمى مهاجم الفريق عمر السعيد لنفاذ التبديلات.

