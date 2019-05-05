إسرائيل: تقدم في جهود التوصل لهدنة مع "حماس"

05 مايو 2019 - 11:29 م

قال مسؤول إسرائيلي، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصال الفلسطينية في قطاع غزة، إنه تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق "تهدئة".



وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أنّ وقف إطلاق النار من الممكن أن يتم في الوقت القريب المقبل.



وقالت هيئة البث إن "هناك تقدما في المفاوضات المعقودة في القاهرة برعاية مصرية والامم المتحدة، وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار خلال ساعات".



وقبل ذلك بفترة وجيزة، قال وزراء إسرائيليون في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأحد، إنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرهون بسلوك حماس خلال الفترة الراهنة.



جاء حديث الوزراء، لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، دون أن تشير إلى أسمائهم.



وادعى الوزراء أنّ "حماس معنية بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، بعد قتل أكثر 20 عنصرًا فيها، وهدم مبان تابعة لها".



ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.

