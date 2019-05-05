هجمات النظام السوري وداعميه تقتل 14 مدنيا في إدلب

الزمالك يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية
القاهرة تبذل جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
أول تغريدة لـ«صلاح» بعد إصابته
27 مليون سيدة يستفدن من هذا القرار يوليو القادم
غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك
بعثة «طرق أبواب» مصرية قريبًا إلى أمريكا.. و«الإخوان» كلمة السر
ننشر نص كلمة الملك سلمان التي وجهها للأمة الإسلامية
«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد
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الحكومة تقدم حزمة منتجات بأسعار مخفضة للمصريين في رمضان
المصريون ووكالات
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