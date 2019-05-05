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الاحتلال: هاجمنا 320 هدفا لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي"

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جيش الاحتلال: إطلاق نار على نقطة مراقبة قرب رام الله
جيش الاحتلال: إطلاق نار على نقطة مراقبة قرب رام الله

المصريون ووكالات

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"الجهاد" تنفي إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، استهداف 320 هدفا تابعا لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ السبت. 
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية استكملت استهداف نحو 40 هدفا تابعا لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في مناطق متفرقة من غزة. 
وأضاف: "من بين الأهداف المستهدفة غرف عمليات مراقبة وبنيات تحت أرضية ومخازن لوسائل قتالية ومجمعات عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومواقع رصد". 
وأشار إلى أن الجيش هاجم منذ صباح السبت، نحو 320 هدفًا تابعا للفصائل الفلسطينية. 
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل. 
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 150 آخرين، في المقابل، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية. 

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