إصابة إسرائيليين إثر سقوط قذائف فلسطينية

05 مايو 2019 - 10:20 م

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، أحدهما وصفت بـ"الطفيفة"، والآخر بـ "المتوسطة"، إثر سقوط قذيفة هاون، قرب مدينة سديروت جنوب إسرائيل، بحسب إعلام عبري.



وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "فرق نجمة داود الحمراء (خدمات الإسعاف الإسرائيلية) أجلت الجنديين المصابين إلى مركز سوروكا الطبي في مدينة بئر السبع".



ومنذ ساعات فجر الأحد، قتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

