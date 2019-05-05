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هنية: رد المقاومة على إسرائيل مرتبط بهذا الأمر الهام

عرب وعالم

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

المصريون ووكالات

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قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الأحد، إن "رد المقاومة الفلسطينية على إسرائيل مرتبط بمستوى العدوان والاستهداف لقطاع غزة".
وأضاف هنية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "ما دفع المقاومة إلى توسيع دائرة الرد على إسرائيل ليس بهدف الذهاب إلى حرب جديدة بل من أجل لجم العدوان وحماية شعبنا وإلزام المحتل بالتفاهمات"، في إشارة لتفاهمات التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية.
وتابع: "أن العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهون بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل وخاصة ضد المشاركين في مسيرات العودة مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لأهلنا في غزة".
وأردف "دون ذلك سوف تكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة".
وذكر هنية أن "التباطؤ في تنفيذ التفاهمات ومحاولة كسب الوقت خلق حالة من الاحتقان في أوساط أهلنا في غزة ارتفعت وتيرته بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الراهن".
ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة، بين الفصائل بغزة، وإسرائيل، بغرض التوصل لتفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود المتواصل منذ مارس/ آذار 2018.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 24 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين، في المقابل قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية. 

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