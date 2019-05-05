القاهرة تبذل جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

05 مايو 2019 - 11:09 م

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء الأحد، إن مصر، تبذل جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكر المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، في تصريح خاص لوكالة الأناضول: " نأمل أن يتطور الجهد المصري في اتجاه وقف العدوان وإجبار العدو على دفع استحقاقات الهدوء"، دون مزيد من التفاصيل.

ودعا البريم المجتمع الدولي إلى أن يتدخل لوقف العدوان على قطاع غزة.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 154 آخرين، في المقابل، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.



وكان مسؤول إسرائيلي، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قد قال لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق "تهدئة".

