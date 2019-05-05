27 مليون سيدة يستفدن من هذا القرار يوليو القادم

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تنفيذ برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، للسيدات فوق 18 سنة،
وأضافت في تصريحات عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عدد من سيتم فحصهن نحو 27 مليون سيدة، مشيرًة إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.

ولفتت إلى أن عملية الفحص ستتم بنفس ترتيب المحافظات خلال المراحل التى نفذت بها بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لـ "ائتلاف دعم مصر"، إن "مبادرة وزارة الصحة للكشف على سرطان الثدي بالنسبة لسيدات مصر هو خطوة جيدة في صالح سيدات مصر، الذي يواجهن هذا المرض اللعين".

وأضافت لـ"المصريون"، أنها تتوقع استجابة جميع سيدات مصر حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي ستطلقها وزارة الصحة في يوليو القادم، إلى حد يفوق درجة الاستجابة لحملة 100 مليون صحة".

وأكدت عازر، أن "الكشف مبكرًا على مرض سرطان الثدي يسهل في القضاء عليه لكن التأخر في اكتشاف المرض سيسبب مضاعفات خطيرة على صحة سيدات مصر". 


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