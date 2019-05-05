الحكومة تقدم حزمة منتجات بأسعار مخفضة للمصريين في رمضان

05 مايو 2019 - 09:13 م

وزارة التموين: طرح منتجات مخفضة الأسعار فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفى معارض «أهلًا رمضان»

نواب: طرح منتجات الدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز قرار جيد جدًا

مواطنون: قرار وزارة التموين يساعد المواطنين على تلبية احتياجات الشهر الكريم



تسعى الدولة المصرية للتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي يحاول البعض استغلاله للإساءة للدولة المصرية التي أعلنت عزمها التصدي بقوة لارتفاع الأسعار في السوق المصرية؛ خاصة خلال شهر رمضان الكريم وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع والمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم من خلال تنظيم معارض "أهلًا رمضان"، بجانب طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه الأيام.



كما ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولًا بأول، وسيتم طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، بجانب طرح منتجات الدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز من خلال منافذ مشروع "جمعيتى".



أعضاء مجلس النواب من جانبهم، أكدوا أن طرح منتجات الدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز، قرار جيد جدًا، ولابد من توجيه التحية لوزير التموين الدكتور على المصيلحي عليها، حيث إن المواطنين في هذا الشهر الكريم يهتمون أكثر باللحوم والدواجن، وبالتالي هذا القرار سيخفف عنهم جزءًا من أعباء ذلك الشهر الكريم.



وأشار النواب، إلى أن إطلاق 140 سيارة متنقلة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم للمواطنين خلال ذلك الشهر الكريم، إجراء يأتي في وقته المناسب، لاسيما أن أسعار تلك السيارات أقل بنسبة 25 أو 30% عن المحلات والسوبر ماركت.



على السياق ذاته، عبر المواطنون عن سعادتهم بقرار وزارة التموين، مؤكدين ضرورة أن تستمر هذه الإجراءات ليس في شهر رمضان فقط ولكن طيلة العام، لحين تحسن أوضاع الاقتصاد وزيادة رواتب الموظفين بما يتناسب مع الأسعار؛ وذلك لحين السيطرة على حالة الغلاء التي يعاني منها الجميع، في النهاية نشكر كل من يسعى لتخفيف الأحمال عن كاهل الأسرة المصرية.



وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء أعضاء مجلس النواب والمواطنين في قرار وزارة التموين بتوفير سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة.



«التموين»: توفر السلع ومنتجات اللحوم للمواطنين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إطلاق العديد من السيارات المتنقلة سواء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكذلك سيارات الشركات التابعة؛ من أجل توفير السلع ومنتجات اللحوم للمواطنين فى المحافظات المختلفة والقرى، كما أن معرض "أهلًا رمضان"، سيشارك فيه كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية والموردين سواء كانت شركات قطاع أعمال والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك شركات القطاع الخاص فى إطار المسئولية الاجتماعية فى طرح مبادرات تخفيض أسعار المنتجات بمناسبة شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن تخفيضات الأسعار بالمعرض لن تقل عن 15 و20% للمنتجات، بجانب إعلان بعض المشاركين، طرح السلع بأسعار أقل من التكلفة.



فيما ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء أحمد حسنين، بإطلاق ما يقرب من 140 سيارة مجهزة لطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن وكافة السلع الغذائية فى القرى والنجوع والمناطق التى لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية بجانب التنسيق مع الغرف التجارية لتنظيم فروع لمعارض "أهلًا رمضان" فى المحافظات المختلفة، وكذلك زيادة كميات السلع المطروحة بشكل مستمر مع تأمين مخزون استراتيجى لكل المحافظات.



وقد أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية القافلة رقم 91 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمحافظات المختلفة.



على السياق ذاته، قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، إنه سيتم توفير السلع الغذائية فى منافذ وفروع الشركة وبكميات كبيرة استعدادًا لشهر رمضان الكريم، كما سيتم تنظيم معارض "أهلًا رمضان".



كما ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولاً بأول، وسيتم طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بجانب طرح منتجات الدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز من خلال منافذ مشروع "جمعيتى".



الدولة تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين



من جانبه، قال النائب سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به وزارة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والتوسعة عليهم في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بالإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة خلال شهر رمضان الكريم.



وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «حنفي»، أن طرح منتجات الدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز قرار جيد جدًا، ولابد من وتوجيه التحية لوزير التموين الدكتور على المصيلحي عليها، حيث إن المواطنين في هذا الشهر الكريم يهتمون أكثر باللحوم والدواجن، وبالتالي هذا القرار سيخفف عنهم جزءًا من أعباء ذلك الشهر الكريم.



وأشار "حنفي"، إلى أن إطلاق 140 سيارة متنقلة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم للمواطنين خلال ذلك الشهر الكريم إجراء يأتي في وقته المناسب، لاسيما أن أسعار تلك السيارات أقل بنسبة 25 أو 30% عن المحلات والسوبر ماركت.



وتابع: «هناك سيارات بالفعل منتشرة في أنحاء الجمهورية، لكن زيادة عدد السيارات وانتشارها بشكل أوسع وبأسعار مخفضة سيسهل الأمور على المواطنين وسيجعلها موجودة في أماكن أقرب لهم، وبالتالي لن يضطروا إلى الذهاب للمحال الكبري لشراء ما يريدون».



عضو مجلس النواب، أكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى أن تسعى لتخفيض الأسعار؛ حتى تدفع التجار والمحلات إلى تحديد هامش ربح مناسب غير مغالٍ كما يحدث الآن، متابعًا: «لا أعرف لماذا يحدد أصحاب المحال والتجار هامش ربح مرتفعًا، يبدو أنه لا يهمهم سوى تحقيق المكاسب فقط، وأما معاناة المواطنين وظروفهم فلا تشغل لهم بالًا».



وطالب الجهات والوزارات المعنية بالأسعار والمنتجات، بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعتها بشكل دوري، لاسيما خلال شهر رمضان، حيث يستغلها البعض لتحقيق أرباح إضافية واستغلال المواطنين، مضيفًا أن يقظة أجهزة الدولة تحبط كل هذا، وهو ما شاهده الجميع خلال الفترة الماضية.



واختتم «حنفي»، حديثه قائلًا: «نتمنى مزيدًا من هذه الإجراءات التي تعود بالفائدة والنفع على المواطنين وتشعرهم بأن الدولة تقف بجوارهم وتشعر بمعاناتهم، كما أن وزارة التموين مشكورة على الجهود التي تبذلها في هذا الشأن«.



قرارات وزارة التموين جيدة

على السياق ذاته، قال عبد الرحمن أحمد، مدرس ثانوي بمحافظة القليوبية، إن هناك فرقًا كبيرًا بين أسعار المنتجات التي تطرحها تلك السيارات التابعة لوزارة التموين، وبين سعرها في الأسواق الحرة أو المحال، مضيفًا أن هناك توفيرًا نحو 15 إلى 20 جنيهًا في كيلو اللحمة على سبيل المثال، ونقيس على ذلك باقي المنتجات.



وأضاف في حديثه لـ«المصريون«، أن جودة المنتج بتلك السيارات لا يختلف عن الموجود بتلك المحال، ما يعني أن هناك استغلالًا وجشعًا، وبالتالي لابد من مواجهته بصرامة وعدم التهاون مع المحتكرين المتلاعبين بالأسعار، لافتًا إلى اعتياده على شراء ما يحتاجه من تلك السيارات.



وأشاد بقرار وزارة التموين بشأن طرح الدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين يريدون خلال ذلك الشهر التوسعة على أبنائهم وذويهم، ومن ثم القرار سيساعدهم على ذلك، خاصة الأسر الفقيرة والمتوسطة - على حد قوله.



وتابع: «نريد أن تستمر هذه الإجراءات ليس في شهر رمضان فقط ولكن طيلة العام، لحين تحسن أوضاع الاقتصاد وزيادة رواتب الموظفين بما يتناسب مع الأسعار، وذلك لحين السيطرة على حالة الغلاء التي يعاني منها الجميع، في النهاية نشكر كل من يسعى لتخفيف الأحمال عن كاهل الأسر».







