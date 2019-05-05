وديًا.. الإنتاج الحربي يتعادل إيجابيا مع الداخلية

05 مايو 2019 - 08:20 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الإنتاج الحربي مع نظيره الداخلية، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد المصانع الحربية عصر اليوم الأحد.

يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام ، بينما يستعد الداخلية لمواجهة الزمالك فى نفس الجولة.

كان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.