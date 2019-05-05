«كوكا» يقود أولمبياكوس للفوز على لاريسا

05 مايو 2019 - 08:09 م

قاد أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس والمنتخب الوطني، فريقه للفوز على لاريسا، بثلاثية أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري اليونانى.

افتتح المهاجم المصرى احمد حسن كوكا أهداف أولمبياكوس فى الدقيقة 24 من زمن المباراة، وهو الهدف رقم 11 له هذا الموسم فى الدوري اليونانى.

وأضاف عمر العبدلاوى ثانى أهداف أولمبياكوس فى الدقيقة 50 من زمن المباراة، واختتم مادى كامارا أهداف أولمبياكوس فى الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع أولمبياكوس رصيده للنقطة 75 فى المركز الثانى، خلف باوك صاحب الصدارة وبطل المسابقة برصيد 80 نقطة.

ويشارك أولمبياكوس فى الدورة التى تضم 4 فرق من الثانى وحتى الخامس من أجل مرافقة باوك للمشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أوروبا.