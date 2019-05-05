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بعد الفوز على الصفاقسي بثلاثية

نهضة بركان يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

الرياضة

نهضة بركان
نهضة بركان

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المصريون

المغرب،

الصفاقسي

نهضة بركان

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على الصفاقسي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافساد دور الـ4 من البطولة.

سجل ثلاثية نهضة بركان كل من لابا كودجو فودوه عن طريق ركلة جزاء، عمر النمساوى، يوسوفو دايو فى الدقائق 8، 19 و36 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحسم نهضة بركان تأهله لنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية لينتظر الفائز بمجموعة مباراتى الزمالك والنجم الساحلى التونسى، علما بأن الفريق الأبيض فاز ذهابا بهدف دون مقابل.

وكان نهضة بركان قد خسر أمام الصفاقسى، بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب "الطيب المهيري".


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