«بونجاح»: جاهزون للفوز على الأهلي

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المصريون

السد

بونجاح

أكد بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ومنتخب الجزائر، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي، غدًا الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وقال بونجاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد "تركيزنا كبير في هذه المباراة ونعمل على تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور الثاني وتكملة المشوار، وكل اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية لمواصلة الانتصارات في كأس الأمير والبطولة الآسيوية".

وعن خوض المباراة في أول أيام شهر رمضان ، قال المهاجم الجزائري "أجواء رمضان لن تكون مشكلة لنا في المباراة ،وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة وهي الفوز".

أضاف بونجاح "أتمنى من جماهير السد الحضور بقوة كما عودتنا ودعم اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والعبور للدور الثاني".

يذكر أن السد يتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقًا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه الأهلي، فيما يحتل باختاكور الأوزبكي المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل بيرسبوليس الإيراني الترتيب بأربع نقاط.


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