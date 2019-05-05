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الأهلي يعلن انتهاء أزمته مع «بريزنتيشن»

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المصريون

الاهلى

بريزنتشين

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حل الأزمة المشتعلة مؤخرًا مع شركة بريزنتيشن الراعية للنادي، بعد تهديدات مجلس الأحمر بمنعهم من دخول مباريات الفريق بسبب المستحقات المتأخرة.

والأزمة التي اندلعت في الساعات الماضية مع شركة برزينتيشن الراعية للنادي، كانت بسبب تأخرها في دفع المستحقات الخاصة بقيمة الرعاية والبث الفضائي.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله انتهاء الأزمة، جاء نصه كالتالي:

«تم التواصل بين الإدارات المعنية بالنادي وشركة بريزنتيشن، في ظل حرص الطرفين على استمرار التعاون والشراكة بينهما، وحفاظًا على هذه العلاقة التي أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.. وقد تفهم موقف الشركة، والذي أدى إلى الموقف المالي، واستمع إلى المقترحات المقدمة من الشركة في هذا الشأن».

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع محمد كامل رئيس بريزنتيشن صباح اليوم، للوصول إلى حلول للأزمة، حيث اتفقا على جدولة المستحقات المتأخرة للنادي الأهلي، وعودة الأمور إلى طبيعتها.


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