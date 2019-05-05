"مدبولي" يوجه التهنئة للصحفيين

05 مايو 2019 - 07:09 م

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رسالة للصحفيين والاعلاميين قائلا "السادة الكُتاب الصحفيون والإعلاميون،،،



تحية طيبة وبعد،،،



مع حُلول شهر رمضان المُعظم، يُسعدني أن أتوجه إليكم بتهنئة خاصة بهذه المناسبة الغالية، مُتمنياً من الله عز وجل أن يُعيدها عليكم وعلى شعب مصر بالخير والأمن والرخاء.



وانتهز الفرصة، لأعرب عن تقديري وفريق الحكومة، لدوركم في إبراز الخطوات الإيجابية التي تجري في مختلف ربوع الوطن، تتسلحون بأدوات المهنية والحياد، وتسهمون فى جهود مواجهة حرب الشائعات التى تتعرض لها بلادنا، وتشاركوننا العمل بضمير مخلص، وطاقة أمل لا تخبو.



أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

