  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
الزمالك والنجم الساحلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي

الإفتاء

غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك

الملك سلمان

ننشر نص كلمة الملك سلمان التي وجهها للأمة الإسلامية

غزة

12 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية علي غزة

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يضع «برزنتيشن» في ورطة

رنين البصري

تسريب فيديو إباحي لفنانة شهيرة.. وترد: كان زوجي

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

الملك سلمان

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

رضا عبد العال

رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

«تركي آل الشيخ» يضع «برزنتيشن» في ورطة

الرياضة

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"حساسين" معلقًا على بيع بيراميدز: "أنا زعلان"

#

تصريحات نارية لـ"آل الشيخ" عن الاستثمار في مصر

#

«آل شيخ» يفوز بأفضل شاعر في الخليج

#

الزمالك يعلن تضامنه مع بيراميدز ضد الأهلي

المصريون

الاهلى

بريزنتشين

بيراميدز

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على البيان الصادر من شركة برزنتيشن، راعي النادي الأهلي.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "قناة بيراميدز اتقفلت يوم 2 أكتوبر.. وأعلنت انسحابها تمامًا من الاستثمار وبرزنتيشن وقعت مع الأهلي يوم 21 أكتوبر.. لن أعلق.. لكن مش كل حاجة بيراميدز".

وأصدرت الشركة الراعية بيانًا، اليوم الأحد، قالت خلاله إن غلق إحدي القنوات وسحب استثمارتها من مصر سبب عجز الشركة في سداد ديونها للأندية.

وكان الأهلي قد قرر أمس السبت منع الشركة الراعية من دخول مباريات الأحمر بسبب عدم سداد مستحقات النادي المتأخرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم
» نهضة بركان يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية
» "رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»
» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام المصري
» البورصة تفقد 14.7 مليار جنيه.. اليوم
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام النجم الساحلي
» بأمر الرئيس.. الإفراج عن 89 غارمًا وغارمة
» ريال مدريد يهزم فياريال بثلاثية
» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
» حزب التجمع الوطنى الجزائرى يدعو لحوار سياسى
» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة