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12 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية علي غزة
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عصام الشربيني
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها من مراسليها يفيد بارتفاع الشهداء الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية اليوم إلى 12شهيدًا وإصابة 105.
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