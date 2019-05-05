12 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية علي غزة

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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها من مراسليها يفيد بارتفاع الشهداء الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية اليوم إلى 12شهيدًا وإصابة 105.

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