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4 عروض لفرق الفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين فى رمضان

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نقابة الصحفيين (أرشيفية)
نقابة الصحفيين (أرشيفية)

المصريون

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نقابة الصحفيين

المصريون

الزناتي

أعلن حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط، أن اللجنة سوف تقوم بتنظيم عدد من الأمسيات الفنية خلال شهر رمضان الكريم وعروض لفرق الفنون الشعبية لأول مرة على مسرح نقابة الصحفيين بعد الاتفاق مع الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة على ذلك  وتقديم العروض بالمجان على مسرح النقابة للصحفيين وأسرهم .

وأشار الزناتى، إلى أن هذا الاتفاق تم بجهود الزميل الكاتب الصحفى إيهاب شام.

وأوضح الزناتى، أنه قد تم الاتفاق  حتى الآن على 4 عروض لفرق الفنون الشعبية ضمن جهود لجنة النشاط  فى شهر رمضان الكريم، وتبدأ بحفل لفرقة العريش للفنون الشعبية من الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك يوم 11 رمضان، ثم حفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم 13 رمضان، وفى 15 رمضان تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية حفلاً آخر ثم عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان.

وأكد الزناتى، أنه يتم الآن الاتفاق على أمسيات فنية أخرى يتم الإعداد لها على مسرح نقابة الصحفيين حتى يستمر فى رسالته بتقديم فن راق للصحفيين وأسرهم وكل المصريين.


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