» بأمر الرئيس.. الإفراج عن 89 غارمًا وغارمة

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حسن علام- متابعات

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مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون

اللواء زكريا الغمري

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري، حرص القيادة السياسية في كافة المناسبات الدينية والوطنية على الإفراج عن السجناء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، منوها بأنه تم الإفراج عن 89 غارم وغارمة من بينهم 13 سيدة.

وقال اللواء زكريا الغمري، إن الاحتفال اليوم بالإفراج عن الغارمين والغارمات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيكون سبب سعادة مئات الأسر.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إلى أن عدد الغارمات في تناقص داخل السجون، حيث تم الإفراج عن غالبيتهم ولم يتبقى سوى أعداد قليلة بسبب تعثر التفاوض مع الدائنين الذين يرفضون التصالح من بينهم شقيق رفض التنازل عن قضايا ضد شقيقه، وسيدة رفضت التنازل عن قضية ضد نجلها بالرغم عرض الأموال عليهم للتصالح.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكف بصفة مستمرة على عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات» .

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن الوزارة تنتهج مفهوم فلسفة عقابية حديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، مشيرا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر داخل السجن بل خارجه أيضا بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين تنسيقًا مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات المختصة لمنع عودتهم للجريمة مرة أخرى.


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