  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
الزمالك والنجم الساحلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي

الإفتاء

غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك

الملك سلمان

ننشر نص كلمة الملك سلمان التي وجهها للأمة الإسلامية

غزة

12 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية علي غزة

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يضع «برزنتيشن» في ورطة

رنين البصري

تسريب فيديو إباحي لفنانة شهيرة.. وترد: كان زوجي

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

الملك سلمان

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

رضا عبد العال

رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

تسريب فيديو إباحي لفنانة شهيرة.. وترد: كان زوجي

الصفحة الأخيرة

رنين البصري
رنين البصري

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

#

تسريب فيديو فاضح لفنانة شهيرة يثير ضجة في الوسط الفني

#

فنانة شهيرة تنشر فيديو لها من داخل الحمام

#

تداول فيديو إباحي لابنة فنان شهير يثير ضجة بين الفنانين

إباحى

فنانة شهيرة

رنين البصري

تسريب فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي للفنانة العراقية الشهيرة رنين البصري، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين نشطاء عراقيين.

ويظهر الفيديو الفنانة العراقية وهي تمارس الجنس مع رجل في إحدى غرف الفنادق، وتمتنع "المصريون" عن نشر الفيديو لما فيه من خدش الحياء العام وحفاظًا على التقاليد الدينية والمجتمعية.
وبعد إثارة ضجة كبيرة  دعت الفنانة للخروج عن صمتها ونشرت فيديوعلى حسابها على تطبيق "إنستجرام" تعلق فيه على الفيديو الإباحي.

وقالت في ما يشبه الاعتراف بصحة الفيديو: "اليوم نزلت هذا الفيديو ما أقول لكم إني أنا نجمة العالم تعرفني وما أحتاج".

وتابعت: "تعرفون موقع الغيرة وهذي الأمور. ماكو واحد عنده تلفون وما تكون بيه أشياء عائلية. عندي أكثر من فيديو أنا وزوجي. كنا مسافرين في أربيل. العراق العظيم كله حافظ موديل بيتي. أكيد بفندق وأنا مسافرة. موعيب إنو مرا ورجال عايشين حياتهم"، لافتة إلى أنه تمت سرقة هاتفها.

وأرفقت المقطع المصور بالتعليق: "توضيح لمتابعيني بسبب كثرة الأسئلة. إلى كل من ساندني رسالة من القلب أحبك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم
» نهضة بركان يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية
» "رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»
» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام المصري
» البورصة تفقد 14.7 مليار جنيه.. اليوم
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام النجم الساحلي
» بأمر الرئيس.. الإفراج عن 89 غارمًا وغارمة
» ريال مدريد يهزم فياريال بثلاثية
» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
» حزب التجمع الوطنى الجزائرى يدعو لحوار سياسى
» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة