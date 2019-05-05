» البورصة تفقد 14.7 مليار جنيه.. اليوم

05 مايو 2019 - 06:40 م

سجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، الأحد، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء وسط توقعات بهدوء في التعاملات خلال شهر رمضان خاصة في جلسات أيامه الأولى.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 792.3 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 893.6 مليون جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي اكس 30» بنسبة 2.48 في المائة ليبلغ مستوى 14511.54 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي اكس 70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.64 في المائة ليبلغ مستوى 644.87 نقطة، شملت التراجعات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 0.91 في المائة ليبلغ مستوى 1642.88 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 107 شركات، فيما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وحافظت 40 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.