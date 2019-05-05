» ريال مدريد يهزم فياريال بثلاثية

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المصريون

فياريال

حقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على فياريال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة متقدما بنتيجة 2 – 1، افتتح ماريانو دياز أهداف الفريق الملكى بعد مرور دقيقتين على إنطلاق اللقاء، قبل أن يدرك جيرارد مورينو هدف التعادل لفريق الغواصات الصفراء فى الدقيقة 11.

وأعاد المدافع خيسوس فاييخو تقدم ريال مدريد مجددا فى الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى اختتم ماريانو دياز ثلاثية المرنجى فى الدقيقة 49 من عمر المباراة، وسجل خايمى كوستا هدف فياريال الثانى فى الدقيقة 92 من زمن المباراة.

ويعود ريال مدريد للفوز من جديد بعد تعادله مع ليجانيس سلبيا ثم الخسارة أمام رايو فاليكانو بنتيجة 1 - 0، ليرفع رصيده للنقطة 68 فى المركز الثالث، متأخرا بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الأول وبطل المسابقة.

 


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