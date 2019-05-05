حزب التجمع الوطنى الجزائرى يدعو لحوار سياسى

05 مايو 2019 - 06:29 م

دعا حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى،الى الدخول فى حوار سياسى يفضى إلى إجراء انتخابات رئاسية ستفتح الأبواب على مسار التغيير الشامل، بما فى ذلك تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور.

وقال الحزب (ثانى أكبر حزب فى الجزائر) - فى بيان عقب اجتماع مكتبه الوطنى برئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى - أنه "خلال دراسته للأوضاع السائدة على الساحة الوطنية، ذكر بالموقف الذى عبر عنه يوم 22 إبريل الماضي، والداعى إلى تأسيس هيئة وطنية مكلفة بمراقبة الانتخابات، ومساندته لأى توافق قد يظهر على الساحة السياسية.

