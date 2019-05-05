تشكيل "النجوم" أمام الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق النجوم بقيادة رمضان السيد، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر بعد انطلاقها بعد قليل في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل النجوم كلا من :-
أحمد ربيع - - محمود فتح الله ــ خالد عبد الرازق - إسلام الفار - محمد الشحات - محمود حليمو - أحمد أيمن - أيمن الغباشي - إسلام حازم - كريم فؤاد - صلاح أمين.
البدلاء :-
أحمد سعيد - جرجس مجدي - نادر الطويلة - طوسين ايميلو - أحمد عبد الفتاح - مهاب ياسر - أحمد رفعت.
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