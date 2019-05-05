المبعوث الأممى لليمن يصل صنعاء

05 مايو 2019 - 06:24 م

وصل المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، فى محاولة جديدة للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.



وأشارت قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن المبعوث الأممى هبط فى صنعاء برفقة وفد رسمى .



ومن المقرر أن يعقد جريفث، لقاءات مع مسؤولين فى ميليشيات الحوثي، تتناول ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كخطوة أولية فى سبيل الحل السياسى باليمن.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية اتفقت فى 13 ديسمبر الماضى مع الحوثيين بالعاصمة السويدية ستوكهولم، على حل الوضع فى محافظة الحديدة، بانسحاب جميع الأطراف من المدينة وموانئها، إضافة إلى الاتفاق على تبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل من الطرفين.



وعلى الرغم من مرور قرابة خمسة أشهر من الاتفاق الذى تم برعاية أممية، إلا أنه لم يحقق إنجازا على الأرض.

